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Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника

20 октября, 2021 среда
06:59
Спорт Лионель Месси

Во вторник, 19 октября, были сыграны 8 матчей 3-го тура Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

3-й тур

18 октября

Группа А

"Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Сити" (Англия) 1:5

Голы: Ванакен, 81 - Канселу, 30 Марез, 43 (пен.), 84, Уокер, 53, Палмер, 67

ПСЖ (Франция) - "РБ Лейпциг" (Германия) 3:2

Голы: Мбаппе, 9, Месси, 67, 74 (пен.) - Силва, 28 Мукиеле, 57

группа В

"Атлетико" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия) 2:3

Голы: Гризманн, 20, 34 - Салах, 8, 78 (пен.), Кейта, 13

Удаление: Гризманн, 52

"Порту" (Португалия) - "Милан" (Италия) 1:0

Гол: Луис Диас, 65
Группа С

"Бешикташ" (Турция) - "Спортинг" (Португалия) 1:4

Голы: Ларин, 24 - Коутс, 15, 27, Сарабия, 44 (пен.), Паулинью, 89

"Аякс" (Нидерланды) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 4:0

Голы: Ройс, 11 (авт.), Блинд, 25 Энтони, 57, Алле, 72
Группа D

"Шахтер" (Украина) - "Реал" (Испания) 0:5

Голы: Кривцов, 37 (авт.), Винисиус, 51, 56, Родриго, 65, Бензема, 90 + 1

"Интер" (Италия) - "Шериф" (Молдова) 3:1

Голы: Джеко, 34, Видаль, 58, Де Врэй, 67 - Тиль, 52

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