Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов



3-й тур



18 октября



Группа А



"Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Сити" (Англия) 1:5



Голы: Ванакен, 81 - Канселу, 30 Марез, 43 (пен.), 84, Уокер, 53, Палмер, 67



ПСЖ (Франция) - "РБ Лейпциг" (Германия) 3:2



Голы: Мбаппе, 9, Месси, 67, 74 (пен.) - Силва, 28 Мукиеле, 57

⏰ RESULTS ⏰



???? 35 goals, drama and comebacks!

???? Champions League football ????



???? Game of the day? #UCL - UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 19 2021

группа ВГризманн, 20, 34 - Салах, 8, 78 (пен.), Кейта, 13Удаление: Гризманн, 52Луис Диас, 65Группа СЛарин, 24 - Коутс, 15, 27, Сарабия, 44 (пен.), Паулинью, 89Ройс, 11 (авт.), Блинд, 25 Энтони, 57, Алле, 72Группа DКривцов, 37 (авт.), Винисиус, 51, 56, Родриго, 65, Бензема, 90 + 1Джеко, 34, Видаль, 58, Де Врэй, 67 - Тиль, 52

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb