Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
Во вторник, 19 октября, были сыграны 8 матчей 3-го тура Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
3-й тур
18 октября
Группа А
"Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Сити" (Англия) 1:5
Голы: Ванакен, 81 - Канселу, 30 Марез, 43 (пен.), 84, Уокер, 53, Палмер, 67
ПСЖ (Франция) - "РБ Лейпциг" (Германия) 3:2
Голы: Мбаппе, 9, Месси, 67, 74 (пен.) - Силва, 28 Мукиеле, 57
группа В
"Атлетико" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия) 2:3
Голы: Гризманн, 20, 34 - Салах, 8, 78 (пен.), Кейта, 13
Удаление: Гризманн, 52
"Порту" (Португалия) - "Милан" (Италия) 1:0
Гол: Луис Диас, 65
Группа С
"Бешикташ" (Турция) - "Спортинг" (Португалия) 1:4
Голы: Ларин, 24 - Коутс, 15, 27, Сарабия, 44 (пен.), Паулинью, 89
"Аякс" (Нидерланды) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 4:0
Голы: Ройс, 11 (авт.), Блинд, 25 Энтони, 57, Алле, 72
Группа D
"Шахтер" (Украина) - "Реал" (Испания) 0:5
Голы: Кривцов, 37 (авт.), Винисиус, 51, 56, Родриго, 65, Бензема, 90 + 1
"Интер" (Италия) - "Шериф" (Молдова) 3:1
Голы: Джеко, 34, Видаль, 58, Де Врэй, 67 - Тиль, 52
- 19 октября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Киеве проиграл мадридском "Реале".
- В другом матче 3-го тура ЛЧ английский"Манчестер Сити" разгромно победил бельгийский "Брюгге" .
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