Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
Во вторник, 28 сентября, были сыграны восемь матчей 2-го тура Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
2-й тур
28 сентября
"Аякс" (Нидерланды) - "Бешикташ" (Турция) 2: 0
Голы: Бергхюйс, 17 Алле, 43
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Спортинг" (Португалия) 1: 0
Гол: Маллен, 37
"Шахтер" (Украина) - "Интер" (Италия) 0: 0
"Реал" (Испания) - "Шериф" (Молдова) 1: 2
Голы: Бензема, 65 (пен.) - Джахшибаев, 25 Тиль, 90
Отмененный гол: Бруну, 72
ПСЖ (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия) 2: 0
Голы: Гуе, 8, Месси, 74
"РБ Лейпциг" (Германия) - "Брюгге" (Бельгия) 1: 2
Голы: Нкунку, 5 - Ванакен, 22, Риц, 40
"Порту" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия) 1: 5
Голы: Тареми, 75 - Салах, 18, 60, Мане, 45, Фирмино, 77, 81
"Милан" (Италия) - "Атлетико" (Испания) 1: 2
Голы: Леау, 20 - Гризманн, 84, Суарез, 90 +7 (пен.)
Удаление: Кессье, 29
- 28 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью против миланского "Интера".
- После этого французский ПСЖ победил английский "Манчестер Сити" в центральном матче 2-го тура ЛЧ.
- Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов молдавский "Шериф" сенсационно победил мадридский "Реал"
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