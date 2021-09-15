Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
Во вторник, 14 сентября, были сыграны стартовые матчи 1-го тура Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
1-й тур
14 сентября
"Янг Бойз" (Швейцария) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 2:1
Голы: Нгамалю, 66, Сибачо, 90 + 5 - Роналду, 13
"Севилья" (Испания) - "Зальцбург" (Австрия) 1:1
Голы: Ракитич, 42 (пен.) - Сучич, 21 (пен.)
"Динамо" (Украина) - "Бенфика" (Португалия) 0:0
"Барселона" (Испания) - "Бавария" (Германия) 0:3
Голы: Мюллер, 34, Левандовски, 56, 85
"Вильярреал" (Испания) - "Аталанта" (Италия) 2:2
Голы: Тригерос, 39, Груневелд, 79 - Фройлер, 6, Госенс, 83
"Лилль" (Франция) - "Вольфсбург" (Германия) 0:0
"Мальме" (Швеция) - "Ювентус" (Италия) 0:3
Голы: Сандро, 23 Дибала, 45, Мората, 45 + 1
"Челси" (Англия) - "Зенит" (Россия) 1:0
Гол: Лукаку, 69
- Во вторник, 14 сентября, в Киеве в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" сыграло вничью с португальской "Бенфикой".
- В другом матче в первом туре Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" разгромила испанскую "Барселону" на выезде.
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