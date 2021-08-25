Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
Во вторник, 24 августа, состоялись повторные матчи плей-офф Лиги чемпионов и определились три участника группового раунда
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
Раунд плей-офф. повторные матчи
24 августа
ПСВ (Нидерланды) - "Бенфика" (Португалия) 0: 0 (первый матч - 1: 2)
"Лудогорец" (Болгария) - "Мальме" (Швеция) 2: 1 (0: 2)
Голы: Недялков, 10 Сотириу, 59 (пен.) - Бирманчевич, 42
"Ференцварош" (Венгрия) - "Янг Бойз" (Швейцария) 2: 3 (2: 3)
Голы: Винг, 18 Ммае, 27 - Цезигер, 5, Фасснахт, 56, Мамбимби, 90 + 3
- Напомним, 17 августа в первом матче плей-офф Лиги чемпионов "Шахтер" победил "Монако".
- В другом матче молдавский "Шериф" Юрия Вернидуба сенсационно разгромил загребское "Динамо"
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