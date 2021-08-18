Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
Во вторник, 17 августа, были сыграны три матча плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
Квалификация. Плей-офф
"Монако" (Франция) - "Шахтер" (Украина) 0: 1
Гол: Педринью, 19
"Шериф" (Молдова) - "Динамо" Загреб (Хорватия) 3: 0
Голы: Траоре, 45, 80, Коловос, 54
"Зальцбург" (Австрия) - "Брондбю" (Дания) 2: 1
Голы: Адееми, 56, Ааронсон, 90 - Уре, 4
- 17 августа во первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил "Монако".
- В другом матче молдавский "Шериф" Юрия Вернидуба сенсационно разгромил загребское "Динамо"
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