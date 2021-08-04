Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
Во вторник, 3 августа, стартовали матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
первые матчи
3 августа
"Мальме" (Швеция) - "Рейнджерс" (Шотландия) 2: 1
Голы: Риекс, 47, Бирманчевич, 48 - Дэвис, 90 + 5
"Спарта" (Чехия) - "Монако" (Франция) 0: 2
Голы: Тчуамени, 37, Фолланд, 59
"Генк" (Бельгия) - "Шахтер" (Украина) 1: 2
Голы: Онуачу, 39 - Тете, 63 (пен.), Алан Патрик, 81
ПСВ (Нидерланды) - "Мидтьюлланд" (Дания) 3: 0
Голы: Мадуеке, 19 Гетце, 29 Гакпе, 32
"Клуж" (Румыния) - "Янг Бойз" (Швейцария) 1: 1
Голы: Маня, 4 - Сьерро, 90 + 3
"Олимпиакос" (Греция) - "Лудогорец" (Болгария) 1: 1
Голы: Камара, 87 - Десподов, 50
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Шериф" (Молдова) 1: 1
Голы: Дионе, 45 + 1 - Кастаньеда, 33
Повторные матчи состоятся 10 августа
- Напомним, 3 августа в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" победил бельгийский "Генк" .
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