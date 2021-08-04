Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника

Дробович ответил на украиноязычное сочинение Путина "о единстве украинцев и русских" статьей "Об историческом единстве в тюрьме народов" на татарском языке

"Это моя земля, это не их земля, это никогда не будет российской территорией": Зеленский назвал возвращение Крыма "вопросом времени"