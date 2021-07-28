Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В третий раунд отбора ЛЧ пробился венгерский "Ференцварош", за который играют украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков. За выход в плей-офф клуб из Будапешта поспорит с чешской "Славией".

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд. повторные матчи

27 июля

"Жальгирис" (Литва) - "Ференцварош" (Венгрия) 1: 3

Голы: Диау, 90 + 3 - Маэ, 44, 72, Мак, 90 + 4

Первый матч - 0: 2

"Омония" (Кипр) - "Динамо" (Хорватия) 0: 1

Гол: Менало, 79.

Первый матч - 0: 2

"Флора" (Эстония) - "Легия" (Польша) 0: 1

Гол: Рафаэль, 67.

Первый матч - 1: 2

ХИК (Финляндия) - "Мальме" (Швеция) 2: 2

Голы: Тенхо, 1, Риски, 78 - Кристиансен, 10 Бирманчевич, 76.

Первый матч - 1: 2

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