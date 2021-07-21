Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
Во вторник, 20 июля, стартовал 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
2-й раунд квалификации. первые матчи
20 июля
"Ференцварош" (Венгрия) - "Жальгирис" (Литва) 2: 0
Голы: Узун, 25 Нгуен, 29.
"Алашкерт" (Армения) - "Шериф" (Молдова) 0: 1
Гол: Луваннор Энрике, 83.
"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - ЧФР "Клуж" (Румыния) 1: 2
Голы: Роза, 45 - Дебельюх, 52, 58.
"Динамо" (Хорватия) - "Омония" (Кипр) 2: 0
Голы: Майер, 65, Якич, 81.
"Рапид" (Австрия) - "Спарта" (Чехия) 2: 1
Голы: Кнасмюльнер, 63, 71 - Крейчи, 3.
"Селтик" (Шотландия) - "Мидтьюлланд" (Дания) 1: 1
Голы: Абада, 39 - Эвандер, 66.
- Напомним, 20 июля главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби назвал соперника по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов - бельгийский "Генк" - крепкой командой.
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