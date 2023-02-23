Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
В среду, 22 февраля, были сыграны еще 2 матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
1/8 финала
22 февраля
"Интер" (Италия) – "Порту" (Португалия) 1:0
Гол: Лукаку, 86
"Лейпциг" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия) 1:1
Голы: Гвардиол, 70 – Марез, 27
In good company ???? #UCL pic.twitter.com/sv7V6E2D5Z— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 22, 2023
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