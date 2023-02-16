Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
В среду, 15 февраля, были сыграны два матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
1/8 финала. 1-й матч
"Боруссия Д" (Германия) - "Челси" (Англия) 1:0
Гол: Адееми, 63
"Брюгге" (Бельгия) – "Бенфика" (Португалия) 0:2
Голы: Ж. Мариу, 51 (пен.), Нерес, 88
- 14 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" победила французский ПСЖ.
- В другом матче 1/8 финала ЛЧ итальянский "Милан" оказался сильнее лондонского "Тоттенхэма".
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