Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
В среду, 14 сентября, были сыграны 9 матчей 2-го тура Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV
Лига чемпионов
2-й тур
14 сентября
Группа A
"Рейнджерс" (Шотландия) – "Наполи" (Италия) 0:3
Голы : Полетано, 68 (пен.), Распадори, 85, Ндомбеле, 90+1
Группа E
"Милан" (Италия) – "Динамо" (Загреб, Хорватия) 3:1
Голы: Жиру, 45 (пен.), Салемакерс, 47, Побега, 77 – Оршич, 56
"Челси" (Англия) – "Зальцбург" (Австрия) 1:1
Голы: Стерлинг, 48 – Окафор, 75
Группа F
"Шахтер" (Украина) – "Селтик" (Шотландия) 1:1
Голы: Мудрик, 29 – Бондаренко, 10 (авт.)
"Реал" (Испания) – "Лейпциг" (Германия) 2:0
Голы: Вальверде, 80, Ассенсио, 90+1
Группа G
"Копенгаген" (Дания) – "Севилья" (Испания) 0:0
"Манчестер Сити" (Англия) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 2:1
Голы: Стоунс, 80, Холланд, 84 - Беллингем, 56
Группа H
"Маккаби " (Хайфа, Израиль) – ПСЖ (Франция) 1:3
Голы: Чери, 24 – Месси, 37, Мбаппе, 69, Неймар, 88
"Ювентус" (Италия) – "Бенфика" (Португалия) 1:2
Голы: Милик, 4 - Жоау Мариу, 43, Нерес, 55
- 14 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком".
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