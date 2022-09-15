Об этом сообщает Еспресо.TV

Лига чемпионов

2-й тур

14 сентября

Группа A

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Наполи" (Италия) 0:3

Голы : Полетано, 68 (пен.), Распадори, 85, Ндомбеле, 90+1

Группа E

"Милан" (Италия) – "Динамо" (Загреб, Хорватия) 3:1

Голы: Жиру, 45 (пен.), Салемакерс, 47, Побега, 77 – Оршич, 56

"Челси" (Англия) – "Зальцбург" (Австрия) 1:1

Голы: Стерлинг, 48 – Окафор, 75

Группа F

"Шахтер" (Украина) – "Селтик" (Шотландия) 1:1

Голы: Мудрик, 29 – Бондаренко, 10 (авт.)

"Реал" (Испания) – "Лейпциг" (Германия) 2:0

Голы: Вальверде, 80, Ассенсио, 90+1

Группа G

"Копенгаген" (Дания) – "Севилья" (Испания) 0:0

"Манчестер Сити" (Англия) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 2:1

Голы: Стоунс, 80, Холланд, 84 - Беллингем, 56

Группа H

"Маккаби " (Хайфа, Израиль) – ПСЖ (Франция) 1:3

Голы: Чери, 24 – Месси, 37, Мбаппе, 69, Неймар, 88

"Ювентус" (Италия) – "Бенфика" (Португалия) 1:2

Голы: Милик, 4 - Жоау Мариу, 43, Нерес, 55

14 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком".

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