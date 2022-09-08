Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
В среду, 7 сентября, были сыграны еще 8 матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
1-й тур
7 сентября
Группа А
"Аякс" (Нидерланды) – "Рейнджерс" (Шотландия) 4:0
Голы: Альварес, 17, Бергхюйс, 32, Кудус, 33, Бергвейн, 80
"Наполи" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) 4:1
Голы: Зелински, 5 (пен.), 47, Замбо Ангисса, 31, Симеоне, 4 – Диас Луис, 49
Группа B
"Атлетико" (Испания) – "Порту" (Португалия) 2:1
Голы: Эрмосо, 90+1, Гризманн, 90+11 – Урибе, 90+6 (пен.)
"Брюгге" (Бельгия) - "Байер" (Германия) 1:0
Гол: Силла, 42
Группа C
"Барселона" (Испания) - "Виктория Пльзень" (Чехия) 5:1
Голы: Кессье, 13, Левандовски, 34, 45+3, 67, Торрес, 71 - Сикора, 4
"Интер" (Италия) – "Бавария" (Германия) 0:2
Голы: Сане, 25, Д'Амброзио, 66 (авт.)
Группа D
"Айнтрахт" (Германия) - "Спортинг" (Португалия) 4:0
Голы: Альварес, 17, Бергхюйс, 32, Кудус, 33, Бергвейн, 80
"Тоттенхэм" (Англия) - "Марсель" (Франция) 2:0
Голы : Ришарлисон, 76, 81
- Вечером 6 сентября в 1 туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уверенно победил "Лейпциг" в Германии.
- После 1-го тура "Шахтер" возглавляет турнирную таблицу квартета F.
- В другом матче французский ПСЖ победил туринский "Ювентус".
- 7 сентября амстердамский "Аякс" разгромил "Рейнджерс" из Шотландии.
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