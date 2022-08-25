Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
В среду, 24 августа, были сыграны заключительные матчи квалификации Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После матчей вторника места в групповом этапе ЛЧ получили португальская "Бенфика", израильский "Маккаби Хайфа" и чешская "Виктория Пльзень".
В среду путевки в основную стадию ЛЧ завоевали шотландский "Рейнджерс", загребское "Динамо" и датский "Копенгаген".
В Лиге Европы сыграет киевское "Динамо", сербская "Црвена Звезда", турецкий "Трабзонспор", нидерландский ПСВ, норвежский "Буде/Глимт" и азербайджанский "Карабах".
Лига чемпионов
Квалификация. Раунд плей-офф. Повторные матчи
24 августа
"Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Буде/Глимт" (Норвегия) 4:1 ( Первый матч – 0:1)
Голы: Оршич, 4, Петкович, 35, Дрмич, 117, Бочкай, 120 – Гренбек, 70
ПСВ (Нидерланды) – "Рейнджерс" (Шотландия) 0:1 (Первый матч – 2:2)
Гол : Челок, 60
"Трабзонспор" (Турция) – "Копенгаген" (Дания) 0:0 ( Первый матч – 1:2)
- 23 августа в ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло португальской "Бенфике".
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