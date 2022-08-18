Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
В среду, 17 августа, были сыграны еще три матча плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов.
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ответный матч "Динамо" против "Бенфики" пройдет 23 августа. Победитель сыграет на групповом этапе ЛЧ.
Лига чемпионов
Плей-офф, квалификация. Первые матчи
17 августа
"Динамо" (Украина) – "Бенфика" (Португалия) 0:2
Голы: Жилберту, 9, Рамос, 37
"Карабах" (Азербайджан) - "Виктория Пльзень" (Чехия) 0:0
"Маккаби Хайфа" (Израиль) - "Црвена Звезда" (Сербия) 3:2
Голы: Пьерро, 18, 51, Чери, 61 – Пешич, 27, Канга, 40
- 9 августа "Динамо" победило "Штурм" в ответном матче 3-го раунда квалификации ЛЧ.
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