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Лига чемпионов: результаты всех матчей среды

18 августа, 2022 четверг
06:03
Спорт

В среду, 17 августа, были сыграны еще три матча плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов.

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ответный матч "Динамо" против "Бенфики" пройдет 23 августа. Победитель сыграет на групповом этапе ЛЧ.

Лига чемпионов

Плей-офф, квалификация. Первые матчи

17 августа

"Динамо" (Украина) – "Бенфика" (Португалия) 0:2

Голы: Жилберту, 9, Рамос, 37

"Карабах" (Азербайджан) - "Виктория Пльзень" (Чехия) 0:0

"Маккаби Хайфа" (Израиль) - "Црвена Звезда" (Сербия) 3:2

Голы: Пьерро, 18, 51, Чери, 61 – Пешич, 27, Канга, 40

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Бенфика
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