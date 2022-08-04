Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

Квалификация. 3-й раунд

3 августа

"Динамо" (Украина) – "Штурм" (Австрия) 1:0

Гол: Караваев, 28

"Буде/Глимт" (Норвегия) - "Жальгирис" (Литва) 5:0

Голы: Ветлесен, 33 (пен.), Пеллегрино, 36, Сальвесен, 58, Хейбротен, 61, Эспейорд, 90+3

"Карабах" (Азербайджан) – "Ференцварош" (Венгрия) 1:1

Голы: Овусу, 34 - Боли, 17

"Маккаби Хайфа" (Израиль) - "Аполлон" (Кипр) 4:0

Голы: Пеберн, 38 (авт.), Мохамед, 54, 62, Пьеро, 79

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Пюник Ереван" (Армения) 5:0

Голы : Букари, 29, 44, 70, Кангва, 33, Митрович, 77

27 июля во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило турецкое "Фенербахче".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу бойкотировал пресс-конференцию после игры с "Фенербахче" из-за скандирования турецких фанатов о Владимире Путине.

30 июля словенский полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич перешел в греческий "Панатинаикос".

2 августа стало известно, что нападающий "Динамо" Владислав Супряга пропустит по меньшей мере два месяца из-за травмы и не поможет киевлянам в матчах квалификации Лиги чемпионов против австрийского "Штурма".

3 августа "Динамо" победило австрийский "Штурм" Грац в 3-м раунде квалификации ЛЧ.

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