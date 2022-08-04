Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
Вчера, 3 августа, были сыграны матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
Квалификация. 3-й раунд
3 августа
"Динамо" (Украина) – "Штурм" (Австрия) 1:0
Гол: Караваев, 28
"Буде/Глимт" (Норвегия) - "Жальгирис" (Литва) 5:0
Голы: Ветлесен, 33 (пен.), Пеллегрино, 36, Сальвесен, 58, Хейбротен, 61, Эспейорд, 90+3
"Карабах" (Азербайджан) – "Ференцварош" (Венгрия) 1:1
Голы: Овусу, 34 - Боли, 17
"Маккаби Хайфа" (Израиль) - "Аполлон" (Кипр) 4:0
Голы: Пеберн, 38 (авт.), Мохамед, 54, 62, Пьеро, 79
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Пюник Ереван" (Армения) 5:0
Голы : Букари, 29, 44, 70, Кангва, 33, Митрович, 77
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