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Лига чемпионов: результаты всех матчей среды

28 июля, 2022 четверг
07:00
Спорт

В среду, 27 июля, были сыграны 6 матчей второго раунда квалификации Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

Квалификация. 2-й раунд

27 июля

"Олимпиакос" (Греция) – "Маккаби Хайфа" (Израиль) 0:4 (Первый матч – 1:1)

Голы: Чери, 5, Пьерро, 61, 65, Абу Фани, 87

"Слован" (Словакия) – "Ференцварош" (Турция) 1:4 (2:1)

Голы: Де Марко, 70 – Боли, 20, Захариассен, 31, Траоре, 89, Лаидуни, 90+5

"Цюрих" (Швейцария) – "Карабах" (Азербайджан) 2:2 (2:3)

Голы: Медведев, 5 (авт.), Сантини, 90+5 – Кади, 56, Овсу, 98

"Фенербахче" (Турция) – "Динамо" (Украина) 1:2 (Первый матч – 0:0)

Голы: Салай, 89 - Буяльский, 57, Караваев, 114

"Мальме" (Швеция) - "Жальгирис" (Литва) 0:2 (0:1)

Голы: Оевуси, 34, Оливейра, 52

"Буде/Глимт" (Норвегия) - "Линфинлд" (Северная Ирландия) 8:0 (0:1)

Голы: Ветлессен, 7, Бонифейс, 21 (пен.), Пеллегрино, 25, 54 (пен.), Сатнес, 29, Эспейорд, 52, 88, Сампстед, 73

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