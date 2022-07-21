Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
В среду, 20 июля, были сыграны матчи 2 раунда квалификации Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
Квалификация. 2-й раунд
20 июля
"Динамо" (Украина) – "Фенербахче" (Турция) 0:0
ХИК (Финляндия) - "Виктория Пльзень" (Чехия) 1:2
Голы: Радулович, 50 – Хоры, 6 (пен.), Копиц, 57
"Маккаби Хайфа" (Израиль) – "Олимпиакос" (Греция) 1:1
Голы: Хазиза, 90+2 - Цинкернагель, 7
"Ференцварош" (Венгрия) – "Слован" (Словакия) 1:2
Голы: Захариассен, 70 – Кашия, 81, Баргесян, 86
"Марибор" (Словения) - "Шериф" (Молдова) 0:0
- 20 июля киевское "Динамо" сыграло вничью против турецкого "Фенербахче" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.
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