Лига чемпионов: результаты всех матчей среды

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



В понедельник, 13 декабря, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 плей-офф Лиги чемпионов. Начало в 13:00



В 1/8 финала не встретяться команды из одной группы или представители одной страны.



Матч "Аталанта" – "Вильярреал" был перенесен из-за снегопада и состоится сегодня, 9 декабря.



Лига чемпионов



6-й тур



8 декабря



Группа E



"Бавария" (Германия) – "Барселона" (Испания) 3:0



Голы: Мюллер, 34, Сане, 43, Муссиале, 62



"Бенфика" (Португалия) – "Динамо" (Украина) 2:0



Голы: Яремчук, 16, Жилберт, 22

⏰ RESULTS ⏰



Benfica, LOSC & Salzburg secure last-16 spots????



ℹ️ Barcelona, Sevilla & Wolfsburg miss out on final day



???? Best performance? #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2021

8 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло на выезде лиссабонской "Бенфике".

В другом матче "Бавария" разгромила "Барселону" и отправила испанцев в Лигу Европы.

Группа FГринвуд, 9 – Ридер, 42Группа GОкафор, 50Штеффен, 89 – Йылмаз, 11, Дэвид, 72, Гомес, 78Группа НКлаудиньо, 38, Азмун, 11, Оздоев, 90+4 - Вернер, 2, 85, Лукаку, 62Кин, 18

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