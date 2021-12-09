Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
Вчера, 8 декабря, были сыграны семь матчей 6-го тура Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В понедельник, 13 декабря, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 плей-офф Лиги чемпионов. Начало в 13:00
В 1/8 финала не встретяться команды из одной группы или представители одной страны.
Матч "Аталанта" – "Вильярреал" был перенесен из-за снегопада и состоится сегодня, 9 декабря.
Лига чемпионов
6-й тур
8 декабря
Группа E
"Бавария" (Германия) – "Барселона" (Испания) 3:0
Голы: Мюллер, 34, Сане, 43, Муссиале, 62
"Бенфика" (Португалия) – "Динамо" (Украина) 2:0
Голы: Яремчук, 16, Жилберт, 22
Группа F
"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Янг Бойз" (Швейцария) 1:1
Голы: Гринвуд, 9 – Ридер, 42
"Аталанта" (Италия) - "Вильярреал" (Испания) - Перенесен
Группа G
"Зальцбург" (Австрия) – "Севилья" (Испания) 1:0
Гол: Окафор, 50
"Вольфсбург" (Германия) – "Лилль" (Франция) 1:3
Голы: Штеффен, 89 – Йылмаз, 11, Дэвид, 72, Гомес, 78
Группа Н
"Зенит" (Россия) – "Челси" (Англия) 3:3
Голы: Клаудиньо, 38, Азмун, 11, Оздоев, 90+4 - Вернер, 2, 85, Лукаку, 62
"Ювентус" (Италия) – "Мальме" (Швеция) 1:0
Голы: Кин, 18
- 8 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло на выезде лиссабонской "Бенфике".
- В другом матче "Бавария" разгромила "Барселону" и отправила испанцев в Лигу Европы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.13
Покупка 27.13Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 30.51Продажа 30.93
- Актуальное
- Важное