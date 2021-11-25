Лига чемпионов: результаты всех матчей среды

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Досрочно места в 1/8 финала Лиги чемпионов забронировали себе английские "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", итальянские "Ювентус" и "Интер", мадридский "Реал", мюнхенская "Бавария", французский ПСЖ, лиссабонский "Спортинг" и амстердамский "Аякс".



В Лиге Европы сыграют команды, не квалифицировавшиеся в плей-офф ЛЧ, а занявшие третьи места в своих квартетах. Среди таких клубов уж точно молдавский "Шериф" и питерский "Зенит".



А вот украинские команды "Динамо" и "Шахтер" попали в неприятный список клубов, гарантированно завершающих групповой раунд ЛЧ на четвертых позициях. Среди них также турецкий "Бешикташ" и шведский "Мальмэ".



Лига чемпионов



5-й тур



24 ноября



Группа А



"Манчестер Сити" (Англия) – ПСЖ (Франция) 2:1



Голы: Стерлинг, 63, Жезус, 76 – Мбаппе, 50



"Брюгге" (Бельгия) – "Лейпциг" (Германия) 0:5



Голы: Нкунку, 12, 90+3, Форсберг, 17, 45+1, Силва, 26

Группа B



"Ливерпуль" (Англия) - "Порту" (Португалия) 2:0



Голы : Тьяго, 52, Салах, 70



"Атлетико" (Испания) – "Милан" (Италия) 0:1



Голы: Мессиас, 87

Группа C



"Спортинг" (Португалия) - "Боруссия" Дортмунд (Германия) 3:1



Голы: Педру, 30, 39, Порро, 81



"Бешикташ" (Турция) – "Аякс" (Нидерланды) 1:2



Голы: Геззаль, 22 (пен.) – Алле, 54, 69

Группа D



"Интер" (Италия) – "Шахтер" (Украина) 2:0



Голы: Джеко, 61, 67



"Шериф" (Молдова) – "Реал" (Испания) 0:3



Голы: Алаба, 30, Кроос, 45+1, Бензема, 55

24 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл миланскому "Интеру".

После этого в другом матче нидерландский "Аякс" победил турецкий "Бешикташ".

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