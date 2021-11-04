Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
В среду, 3 ноября, были сыграны 8 матчей 4-го тура Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лига чемпионов
4-й тур
3 ноября
Группа А
"Манчестер Сити" (Англия) – "Брюгге" (Бельгия) 4:1
Голы: Фоден, 15, Жезус, 54, Стерлинг, 72, Жезус, 90+2 - Стоунс, 17 (авт.)
"РБ Лейпциг" (Германия) – ПСЖ (Франция) 2:2
Голы: Нкунку, 8, Собослай, 90+2 (пен.) – Вейналдум, 21, 39
Группа В
"Милан" (Италия) – "Порту" (Португалия) 1:1
Голы: Мбемба, 61 (авт.) – Диас, 6
"Ливерупуль" (Англия) – "Атлетико" (Испания) 2:0
Голы: Жота, 13, Мане, 21
Группа С
"Спортинг" (Португалия) - "Бешикташ" (Турция) 4:0
Голы: Гонсалвеш, 31 (пен.), 38, Паулинью, 41, Сарабия, 56
"Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Аякс" (Нидерланды) 1:3
Голы: Ройс, 37 (пен.) – Тадич, 72, Алле, 83, Классен, 90+3
Группа D
"Реал" (Испания) – "Шахтер" (Украина) 2:1
Голы: Бензема, 14, 61 – Фернандо, 39
"Шериф" (Молдова) – "Интер" (Италия) 1:3
Голы : Траоре, 90+2 - Брозович, 54, Шкриньяр, 66, Санчез, 82
- 2 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве уступило испанскую "Барселону".
- В другом матче 4-го тура ЛЧ лондонский "Челси" победил шведский "Мальме".
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