Лига чемпионов: результаты всех матчей среды

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Лига чемпионов



4-й тур



3 ноября



Группа А



"Манчестер Сити" (Англия) – "Брюгге" (Бельгия) 4:1



Голы: Фоден, 15, Жезус, 54, Стерлинг, 72, Жезус, 90+2 - Стоунс, 17 (авт.)



"РБ Лейпциг" (Германия) – ПСЖ (Франция) 2:2



Голы: Нкунку, 8, Собослай, 90+2 (пен.) – Вейналдум, 21, 39

Группа В



"Милан" (Италия) – "Порту" (Португалия) 1:1



Голы: Мбемба, 61 (авт.) – Диас, 6



"Ливерупуль" (Англия) – "Атлетико" (Испания) 2:0



Голы: Жота, 13, Мане, 21

Группа С



"Спортинг" (Португалия) - "Бешикташ" (Турция) 4:0



Голы: Гонсалвеш, 31 (пен.), 38, Паулинью, 41, Сарабия, 56



"Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Аякс" (Нидерланды) 1:3



Голы: Ройс, 37 (пен.) – Тадич, 72, Алле, 83, Классен, 90+3

Группа D



"Реал" (Испания) – "Шахтер" (Украина) 2:1



Голы: Бензема, 14, 61 – Фернандо, 39



"Шериф" (Молдова) – "Интер" (Италия) 1:3



Голы : Траоре, 90+2 - Брозович, 54, Шкриньяр, 66, Санчез, 82

2 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве уступило испанскую "Барселону".

В другом матче 4-го тура ЛЧ лондонский "Челси" победил шведский "Мальме".

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