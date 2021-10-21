Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
В среду, 20 октября, были сыграны финальные 8 матчей 3-го тура Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
3-й тур
20 октября
Группа Е
"Барселона" (Испания) - "Динамо" (Украина) 1: 0
Гол: Пике, 36
"Бенфика" (Португалия) - "Бавария" (Германия) 0: 4
Голы: Сане, 70, 85, Эвертон, 80 (авт.), Левандовски, 82
Группа G
"Зальцбург" (Австрия) - "Вольфсбург" (Германия) 3: 1
Голы: Адейеми, 3, Окафор, 65, 77 - Нмеча, 15
"Лилль" (Франция) - "Севилья" (Испания) 0: 0
Группа F
"Янг Бойз" (Швейцария) - "Вильярреал" (Испания) 1: 4
Голы: Элиа, 77 - Сантос, 6, Морено, 16, 89, Чуквуезе, 90 + 2
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Аталанта" (Италия) 3: 2
Голы: Рашфорд, 53, Магуайр, 75, Роналду, 81 - Пашалич, 15 Демирал, 29
Группа Н
"Зенит" (Россия) - "Ювентус" (Италия) 0: 1
Гол: Кулушевски, 87
"Челси" (Англия) - "Мальме" (Швеция) 4: 0
Голы: Кристенсен, 9, Жоржиньо, 21 (пен.), 57 (пен.), Хаверц, 48
- Напомним, 20 октября, в 3-м туре Лиги чемпионов "Динамо" уступило в гостях испанской "Барселоне" .
- В другом матче австрийский "Зальцбург" победил немецкий "Вольфсбург" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
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