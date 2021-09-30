Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
В среду, 29 сентября, были сыграны финальные матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лига чемпионов
29 сентября
"Бавария" (Германия) – "Динамо" (Украина) 5:0
Голы : Левандовские, 12 (пен.), 27, Гнабри, 68, Сане, 74, Шупо-Мотинг, 87
"Бенфика" (Португалия) – "Барселона" (Испания) 3:0
Голы: Нуньес, 3, 79 (пен.), Рафа, 69
"Аталанта" (Италия) - "Янг Бойз" (Швейцария) 1: 0
Гол: Пессина, 68
"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Вильярреал" (Испания) 2:1
Голы : Теллес, 60, Роналду, 90+5 - Пако, 53
"Вольфсбург" (Германия) – "Севилья" (Испания) 1:1
Голы : Штеффен, 43 - Ракитич, 87 (пен.)
"Зальцбург" (Австрия) – "Лилль" (Франция) 2:1
Голы: Адейеми, 35 (пен.), 53 (пен.) – Йылмаз, 62
"Зенит" (Россия) - "Мальме" (Швеция) 4:0
Голы : Клаудиньо, 9, Кузяев, 49, Сутормин, 80, Вендел, 90+4
"Ювентус" (Италия) - "Челси" (Англия) 1:0
Гол : Кьеза, 46
- 29 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило гостям мюнхенской "Баварии".
- В центральном матче среды туринский "Ювентус" победил лондонский "Челси" в Лиге чемпионов
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