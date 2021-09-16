Лига чемпионов: результаты всех матчей среды

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Лига чемпионов



1-й тур



15 сентября



Группа А



"Брюгге" (Бельгия) - ПСЖ (Франция) 1:1



Голы: Ванакен, 27 - Эррера, 15



"Манчестер Сити" (Англия) - "РБ Лейпциг" (Германия) 6:3



Голы: Аке, 16 Мукиеле, 28 (авт.), Марез, 45 + 2 (пен.), Грилиш, 56, Канселу, 75, Жезус, 85 - Нкунку, 42, 51, 73

⏰ RESULTS ⏰



Goals, goals & more goals! What. A. Night! ????



???? Sébastien Haller makes history as Liverpool & Manchester City win thrillers ...



Tell us which players stood out on Wednesday ???? #UCL - UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 15, 2021

Группа ВТомори, 9 (авт.), Салах, 49, Хендерсон, 69 - Ребич, 42, Диас, 44Группа СМонтеро, 90 + 4 - Беллингем, 20 Холланд, 45 + 3Паулинью, 33 - Алле, 2, 9, 51, 63, Бергхюйс, 39Группа DА. Траоре, 16 Янсане, 62Родриго, 89

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