Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
В среду, 15 сентября, были сыграны финальные матчи 1-го тура Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
1-й тур
15 сентября
Группа А
"Брюгге" (Бельгия) - ПСЖ (Франция) 1:1
Голы: Ванакен, 27 - Эррера, 15
"Манчестер Сити" (Англия) - "РБ Лейпциг" (Германия) 6:3
Голы: Аке, 16 Мукиеле, 28 (авт.), Марез, 45 + 2 (пен.), Грилиш, 56, Канселу, 75, Жезус, 85 - Нкунку, 42, 51, 73
Группа В
"Атлетико" (Испания) - "Порту" (Португалия) 0:0
"Ливерпуль" (Англия) - "Милан" (Италия) 3:2
Голы: Томори, 9 (авт.), Салах, 49, Хендерсон, 69 - Ребич, 42, Диас, 44
Группа С
"Бешикташ" (Турция) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 1:2
Голы: Монтеро, 90 + 4 - Беллингем, 20 Холланд, 45 + 3
"Спортинг" (Португалия) - "Аякс" (Нидерланды) 1:5
Голы: Паулинью, 33 - Алле, 2, 9, 51, 63, Бергхюйс, 39
Группа D
"Шериф" (Молдова) - "Шахтер" (Украина) 2:0
Голы: А. Траоре, 16 Янсане, 62
"Интер" (Италия) - "Реал" (Испания) 0:1
Гол: Родриго, 89
- 15 сентября в первом туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл "Шерифу" в Тирасполе.
- В одном из центральных матчей 1-го тура Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил миланский "Интер" .
- У 1-му турі Ліги чемпіонів англійський "Ліверпуль" переміг італійський "Мілан".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.8
-
EUR
Покупка 31.29Продажа 31.66
- Актуальное
- Важное