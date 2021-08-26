Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
В среду, 25 августа, были сыграны финальные матчи квалификации Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 26 августа.
Лига чемпионов
Раунд плей-офф. Ответный матч
25 августа
"Шахтер" (Украина) - "Монако" (Франция) 2: 2 (первый матч - 1: 0)
Голы: Марлос, 74, Агилар, 114 (авт.) - Бен Еддер, 18 39
"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Шериф" (Молдова) 0: 0 (первый матч - 0: 3)
"Брондбю" (Дания) - "Зальцбург" (Австрия) 1: 2 (первый матч - 1: 2)
Голы: Макс, 62 - Шешко, 4, Ааронсон, 10
- 25 августа донецкий "Шахтер" сыграл вничью против французского "Монако" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
- В другом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов молдавский "Шериф" сыграл вничью против загребского "Динамо" и сенсационно вышел в групповой этап турнира.
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