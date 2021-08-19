Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
В среду, 18 августа, были сыграны три матча плей-офф-квалификации Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
Квалификация. Плей-офф
18 августа
"Бенфика" (Португалия) - ПСВ (Нидерланды) 2:1
Голы: Силва, 10 Вайгль, 42 - Гакпо, 51
"Янг Бойз" (Швейцария) - "Ференцварош" (Венгрия) 3:2
Голы: Элиа, 16 Сьерро, 40, Гарсия, 65 - Боли, 14, 82
Удаление: Гефти, 25 ("Янг Бойз")
Нереализованный пенальти: Узуни, 27 ("Ференцварош")
Отмененный гол: Мартинш, 28 ("Ференцварош")
"Мальме" (Швеция) - "Лудогорец" (Болгария) 2:0
Голы: Бирманчевич, 26 Бергет, 61
- 17 августа в первом матче плей-офф-квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил "Монако".
- В другом матче молдовский "Шериф" Юрия Вернидуба сенсационно разгромил загребское "Динамо"
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