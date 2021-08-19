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Лига чемпионов: результаты всех матчей среды

19 августа, 2021 четверг
07:00
Спорт Роман Яремчук

В среду, 18 августа, были сыграны три матча плей-офф-квалификации Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

Квалификация. Плей-офф

18 августа

"Бенфика" (Португалия) - ПСВ (Нидерланды) 2:1

Голы: Силва, 10 Вайгль, 42 - Гакпо, 51

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Ференцварош" (Венгрия) 3:2

Голы: Элиа, 16 Сьерро, 40, Гарсия, 65 - Боли, 14, 82

Удаление: Гефти, 25 ("Янг Бойз")

Нереализованный пенальти: Узуни, 27 ("Ференцварош")

Отмененный гол: Мартинш, 28 ("Ференцварош")

"Мальме" (Швеция) - "Лудогорец" (Болгария) 2:0

Голы: Бирманчевич, 26 Бергет, 61

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