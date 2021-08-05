Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
В среду, 4 августа, были сыграны три матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
Квалификация. 3-й раунд
Первый матч
4 августа
"Спартак" (Россия) - "Бенфика" (Португалия) 0:2
Голы: Силва, 51, Жилберту, 74
"Ференцварош" (Венгрия) - "Славия" Прага (Чехия) 2:0
Голы: Качараба, 44 (авт.), Харатин, 51 (пен.)
"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Легия" (Польша 1:1
Голы: Петкович, 60 - Мучи, 82
- Напомним, 3 августа в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" победил бельгийский "Генк" .
- 4 августа московский "Спартак" проиграл лиссабонской "Бенфике" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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