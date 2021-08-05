Лига чемпионов: результаты всех матчей среды

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Лига чемпионов



Квалификация. 3-й раунд



Первый матч



4 августа



"Спартак" (Россия) - "Бенфика" (Португалия) 0:2



Голы: Силва, 51, Жилберту, 74

"Ференцварош" (Венгрия) - "Славия" Прага (Чехия) 2:0



Голы: Качараба, 44 (авт.), Харатин, 51 (пен.)

Напомним, 3 августа в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" победил бельгийский "Генк" .

4 августа московский "Спартак" проиграл лиссабонской "Бенфике" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Петкович, 60 - Мучи, 82

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