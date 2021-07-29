Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
В среду, 28 июля, были сыграны финальные матчи квалификационного раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
2-й квалификационный раунд. Повторные матчи
28 июля
"Шериф" (Молдова) - "Алашкерт" (Армения) 3: 1
Голы: Дуланто, 15, Энрике, 23 Тиль, 87 (пен.) - Глишич, 10
Первый матч - 1: 0
"Клуж" (Румыния) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) 2: 0
Голы: Сестор, 18 Сигурьонссон, 58
Первый матч - 2: 1
Голы: Мабила, 61, Оньедика, 94 - Макгрегор, 48
Первый матч - 1: 1
"Галатасарай" - ПСВ (Нидерланды) 1: 2
Голы: Дьянь, 84 - Мадуеке, 37, ван Гинкель, 59
Первый матч - 1: 5
"Лудогорец" (Болгария) - "Мура" (Словения) 3: 1
Голы: Сотириу, 4, Мену, 82, Оливейра-Соуза, 90 - Хорват, 64
Первый матч - 0: 0
"Янг Бойз" (Швейцария) - "Слован Братислава" (Словакия) 3: 2
Голы: Сибачо, 10 Гарсия, 24 Ебишер, 49 - Канга, 60 (авт.), Генте, 62
Первый матч - 0: 0
"Спарта" (Чехия) - "Рапид Вена" (Австрия) 2: 0
Голы: Карлссон, 16 (пен.), Пешек, 81
Первый матч - 1: 2
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Кайрат Алматы" (Казахстан) 5: 0
Голы: Катай, 9, 42, Дионе, 21 Иваныч, 49, Фалькао, 56
Первый матч - 1: 2
"Нефтчи Баку" (Азербайджан) - "Олимпиакос" (Греция) 0: 1
Гол: Масурас, 15
Первый матч - 0: 1
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