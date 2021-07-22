Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
В среду, 21 июля, состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
2-й квалификационный раунд. Первые матчи
21 июля
"Кайрат" (Казахстан) - "Црвена Звезда" (Сербия) 2:1
Голы: Канте, 24 Баньяк, 79 - Миканович, 57 (автогол).
"Мальме" (Швеция) - ХИК (Финляндия) 2:1
Голы: Чолак, 45 + 1, Кристиансен, 74 - Риски, 68.
"Мура" (Словения) - "Лудогорец" (Болгария) 0:0
"Слован" (Словакия) - "Янг Бойз" (Швейцария) 0:0
"Легия" (Польша) - "Флора" (Эстония) 2:1
Голы: Капустка, 3, Рафаэль, 90 + 1 - Саппинен, 53.
"Олимпиакос" (Греция) - "Нефтчи" (Азербайджан) 1:0
Гол: Камара, 29.
ПСВ (Нидерланды) - "Галатасарай" (Турция) 5:1
Голы: Зехави, 2, 35, 84, Гетце, 51, 88 - Килинч, 42.
- Напомним, 20 июля стартовал 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.
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