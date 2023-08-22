Лига чемпионов: результаты всех матчей решающего раунда квалификации
Во вторник, 22 августа, прошли первые матчи раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV
Лига чемпионов
Квалификация. Раунд плей-офф. Первые матчи
22 августа
"Антверпен" (Бельгия) – АЕК (Греция) 1:0
Гол : Янссен, 16
Удаление : Батай, 51 ("Антверпен")
"Ракув" (Польша) - "Копенгаген" (Дания) 0:1
Гол : Раковицан, 9 (авт.)
"Рейнджерс" (Шотландия) – ПСВ (Нидерланды) 2:2
Голы : Сима, 45, Матондо, 78 - Сангаре, 61, де Йонг, 80
Повторные матчи состоятся 30 августа
Когда выступления в ЛЧ начнет "Шахтер"
Украину на групповом раунде Лиги чемпионов 2023/24 будет представлять "Шахтер". "Днепр-1" не смог преодолеть квалификацию турнира и на втором отборочном раунде уступил греческому "Панатинаикосу" - 1:3, 2:2 .
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