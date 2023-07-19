Лига чемпионов: результаты всех матчей первого квалификационного раунда
Во вторник, 18 июля, прошли повторные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лига чемпионов
Квалификаций. 1 раунд. Повторные матчи
18 июля
"Струга" (Северная Македония) - "Жальгирис" (Литва) 1:2 (первый матч - 0:0)
Голы : Ибраими, 76 (пен.) - Кендыш, 78, Радич, 83 (авт.)
"Маккаби" (Хайфа, Израиль) – "Хамрун Спартанс" (Мальта) 2:1 (4:0)
Голы : Шуранов, 69, Пьеро, 84 - Мбонг, 32
"Флора" (Эстония) - "Ракув" (Польша) 0:3 (0:1)
Голы : Зволински, 47, 59, Папаниколау, 85
"Шериф" (Молдова) - "Фарул" (Румыния) 3:0 (время) (0:1)
Голы : Талаль, 45+1, Мбекели, 99, Адемо, 105+1
БАТЭ (Беларусь) – "Партизани" (Албания) 2:0 (1:1)
Голы : Малькевич, 71, Шестюк, 90+12
"Зрински" (Босния и Герцеговина) – "Урарту" (Армения) 2:3 (4:3 – по пен.) (1:0)
Голы : Бильбия, 27, Киш, 94 (пен.) - Григорян, 74, 90+1 (пен.), Максименко, 95+5
"Нью-Сейнтс" (Уэльс) – "Хеккен" (Швеция) 0:2 (1:3)
Голы : Садик, 19, Сонко, 90+1
"Брейдаблик" (Исландия) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия) 2:1 (1:0)
Голы : Сванторссон, 16, Гуннлаугссон, 52 - Берк, 65
Кто будет представлять в ЛЧ 2023/24 Украина
Чемпион Украины "Шахтер" в новом сезоне сыграет на групповом раунде главного еврокубка. "Днепр-1" стартует во 2-м квалификационном раунде. Там украинцы встретятся с греческим "Панатинаикосом" . Матчи состоятся 25/26 июля и 1/2 августа.
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