Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Лига чемпионов

Квалификаций. 1 раунд. Повторные матчи

18 июля

"Струга" (Северная Македония) - "Жальгирис" (Литва) 1:2 (первый матч - 0:0)

Голы : Ибраими, 76 (пен.) - Кендыш, 78, Радич, 83 (авт.)

"Маккаби" (Хайфа, Израиль) – "Хамрун Спартанс" (Мальта) 2:1 (4:0)

Голы : Шуранов, 69, Пьеро, 84 - Мбонг, 32

"Флора" (Эстония) - "Ракув" (Польша) 0:3 (0:1)

Голы : Зволински, 47, 59, Папаниколау, 85

"Шериф" (Молдова) - "Фарул" (Румыния) 3:0 (время) (0:1)

Голы : Талаль, 45+1, Мбекели, 99, Адемо, 105+1

БАТЭ (Беларусь) – "Партизани" (Албания) 2:0 (1:1)

Голы : Малькевич, 71, Шестюк, 90+12

"Зрински" (Босния и Герцеговина) – "Урарту" (Армения) 2:3 (4:3 – по пен.) (1:0)

Голы : Бильбия, 27, Киш, 94 (пен.) - Григорян, 74, 90+1 (пен.), Максименко, 95+5

"Нью-Сейнтс" (Уэльс) – "Хеккен" (Швеция) 0:2 (1:3)

Голы : Садик, 19, Сонко, 90+1

"Брейдаблик" (Исландия) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия) 2:1 (1:0)

Голы : Сванторссон, 16, Гуннлаугссон, 52 - Берк, 65

Кто будет представлять в ЛЧ 2023/24 Украина

Чемпион Украины "Шахтер" в новом сезоне сыграет на групповом раунде главного еврокубка. "Днепр-1" стартует во 2-м квалификационном раунде. Там украинцы встретятся с греческим "Панатинаикосом" . Матчи состоятся 25/26 июля и 1/2 августа.