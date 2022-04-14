Лига чемпионов: результаты всех матчей четвертьфинала
В полуфинале Лиги чемпионов сыграют "Реал", "Ливерпуль", "Вильярреал" и "Манчестер Сити"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лига чемпионов
Четвертьфинал
12 апреля
"Реал" (Испания) – "Челси" (Англия) 2:3 (Первый матч – 3:1)
Голы: Родриго, 80, Бензема, 96 – Маунт, 15, Рюдигер, 51, Вернер, 75
"Бавария" (Германия) – "Вильярреал" (Испания) 1:1 (Первый матч – 0:1)
Голы: Левандовские, 52 – Чуквуэзе, 87
13 апреля
"Атлетико" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия) 0:0 (Первый матч – 0:1)
"Ливерпуль" (Англия) – "Бенфика" (Португалия) 3:3 (Первый матч 3:1)
Голы: Конате, 21, Фирмино, 55, 65 – Рамос, 32, Яремчук, 73, Нуньес, 82
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