Лига чемпионов: результаты всех матчей 8 марта

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После матчей вторника лондонский "Челси" и португальская "Бенфика" сумели квалифицироваться в четвертьфинал Лиги чемпионов, а для "Боруссии" Дортмунд и "Брюгге" евросезон окончен.

В среду, 8 марта, места в четвертьфинале Лиги чемпионов завоевали "Милан" и "Бавария".

Жеребьевка четвертьфинала состоится 17 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала. Повторные матчи

8 марта

"Тоттенхэм" (Англия) - "Милан" (Италия) 0:0

Красная карточка: Ромеро, 77

Первый матч – 0:1

"Бавария" (Германия) – ПСЖ (Франция) 2:0

Голы: Чупо-Мотинг, 61, Гнабри, 90

Первый матч – 1:0