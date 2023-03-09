Лига чемпионов: результаты всех матчей 8 марта
В среду, 8 марта, были сыграны два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После матчей вторника лондонский "Челси" и португальская "Бенфика" сумели квалифицироваться в четвертьфинал Лиги чемпионов, а для "Боруссии" Дортмунд и "Брюгге" евросезон окончен.
В среду, 8 марта, места в четвертьфинале Лиги чемпионов завоевали "Милан" и "Бавария".
Жеребьевка четвертьфинала состоится 17 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала. Повторные матчи
8 марта
"Тоттенхэм" (Англия) - "Милан" (Италия) 0:0
Красная карточка: Ромеро, 77
Первый матч – 0:1
"Бавария" (Германия) – ПСЖ (Франция) 2:0
Голы: Чупо-Мотинг, 61, Гнабри, 90
Первый матч – 1:0
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