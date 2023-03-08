Лига чемпионов: результаты всех матчей 7 марта
Во вторник, 7 марта, были сыграны два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лондонский "Челси" и португальская "Бенфика" сумели квалифицироваться в четвертьфинал Лиги чемпионов, а для "Боруссии" Дортмунд и "Брюгге" евросезон окончен.
Жеребьевка четвертьфинала состоится 17 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала. Повторные матчи
7 марта
"Челси" (Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 2:0
Голы: Стерлинг, 43, Хаверц, 53 (пен.)
Первый матч – 0:1
"Бенфика" (Португалия) – "Брюгге" (Бельгия) 5:1
Голы: Рафа Силва, 35, Рамос, 45+2, 57, Ж. Мариу, 71 (пен.), Нерес, 77 – Майер, 87
Первый матч – 2:0
- 7 марта во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский "Челси" победил дортмундскую "Боруссию". В другой встрече португальская "Бенфика" разгромила бельгийский "Брюгге".
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