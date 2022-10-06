Лига чемпионов: результаты всех матчей 5 октября
В среду, 5 октября, были сыграны 8 матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
3-й тур
5 октября
Группа E
"Зальцбург" (Австрия) – "Динамо" (Загреб, Хорватия) 1:0
Гол: Окафор, 71 (пен.)
"Челси" (Англия) - "Милан" (Италия) 3:0
Голы: Фофана, 24, Обамеянг, 56, Джеймс, 62
Группа F
"Лейпциг" (Германия) – "Селтик" (Шотландия) 3:1
Голы: Нкунку, 27, Силва, 64, 77 – Жота, 47 (авт.)
"Реал" (Испания) – "Шахтер" (Украина) 2:1
Голы: Родриго, 13, Винисус, 28 – Зубков, 39
Группа G
"Севилья" (Испания) - "Боруссия Д" (Германия) 1:4
Голы: Эн Несири, 51 - Геррейро, 6, Беллингем, 41, Адееми, 43, Брандт, 75
"Ман Сити" (Англия) - "Копенгаген" (Дания) 5:0
Голы: Холанд, 7, 32, Хочолава, 39 (авт.), Марез, 55 (пен.), Альварес, 76
Группа H
"Бенфика" (Португалия) – ПСЖ (Франция) 1:1
Голы: Данилу, 41 (авт.) - Месси, 22
"Ювентус" (Италия) – "Маккаби Хайфа" (Израиль) 3:1
Голы: Рабио, 35, 83, Влахович, 50 - Давид, 75
- 5 октября в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов немецкий "Лейпциг" победил шотландский "Селтик".
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