Лига чемпионов: результаты всех матчей 4 октября
Во вторник, 4 октября, были сыграны 8 матчей третьего тура группового раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
3-й тур
4 октября
Группа A
"Ливерпуль" (Англия) – "Рейнджерс" (Шотландия) 2:0
Голы: Александер-Арнольд, 7, Салах, 53
"Аякс" (Нидерланды) – "Наполи" (Италия) 1:6
Голы: Кудус, 9 - Распадори, 18, 47, Ди Лоренцо, 33, Зелинские, 45, Кварацхелия, 47, Симеоне, 81
Удаление: Тадич, 73
Группа B
"Порту" (Португалия) – "Байер" (Германия) 2:0
Голы: Заеда, 69, Галена, 87
Удаление: Фримпонг, 88
"Брюгге" (Бельгия) – "Атлетико" (Испания) 2:0
Голы: Сова, 36, Хутгла, 62
Группа C
"Бавария" (Германия) – "Виктория" (Чехия) 5:0
Голы: Сане, 7, 50, Гнабри, 13, Мане, 21, Чупо-Мотинг, 59
"Интер" (Италия) – "Барселона" (Испания) 1:0
Гол: Чалханоглу, 45+2
Группа D
"Марсель" (Франция) – "Спортинг" (Португалия) 4:1
Голы: Санчес, 13, Харит, 16, Балерди, 28, Мбэмба, 84 - Тринкау, 8
Удаление: Адан, 23
"Айнтрахт" (Германия) - "Тоттенхэм" (Англия) 0:0
- 5 октября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов миланский "Интер" минимально обыграл "Барселону".
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