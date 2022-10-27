Лига чемпионов: результаты всех матчей 26 октября
В среду, 27 октября, были сыграны еще восемь матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
5-й тур
26 октября
Группа А
"Аякс" (Нидерланды) – "Ливерпуль" (Англия) 0:3
Голы: Салах, 42, Нуньес, 49, Эллиотт, 52
"Наполи" (Италия) - "Рейнджерс" (Шотландия) 3:0
Голы: Симеоне, 11, 16, Эстигор, 80
Группа B
"Брюгге" (Бельгия) - "Порту" (Португалия) 0:4
Голы: Тареми, 33, 70, Эванилсон, 57, Эустакио, 60
"Атлетико" (Испания) – "Байер" (Германия) 2:2
Голы: Карраско, 22, Де Пауль, 50 – Диаби, 9, Хадсон-Одой, 29
Нереализованный пенальти: Карраско, 90+9
Группа С
"Интер" (Италия) - "Виктория" (Пльзень, Чехия) 4:0
Голы: Мхитарян, 35, Джеко, 42, 66, Лукаку, 87
"Барселона" (Испания) – "Бавария" (Германия) 0:3
Голы: Мане, 10, Чупо-Мотинг, 31, Павар, 90+5
Группа D
"Айнтрахт" (Германия) – "Марсель" (Франция) 2:1
Голы: Камада, 3, Круг Муяни, 27 – Гендузи, 22
"Тоттенхэм" (Англия) - "Спортинг" (Португалия) 1:1
Голы: Бентанкур, 80 - Эдвардс, 22
- 25 октября в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком".
- Итальянский "Милан" разгромно победил загребское "Динамо".
- 26 октября бельгийский "Брюгге" дома уступил "Порту" со счетом 0:4.
- В 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов миланский "Интер" разгромно победил чешскую "Викторию Пльзень".
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