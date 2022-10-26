Лига чемпионов: результаты всех матчей 25 октября
Во вторник, 25 октября, были сыграны восемь матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
5-й тур
25 октября
Группа E
"Зальцбург" (Австрия) – "Челси" (Англия) 1:2
Голы: Адаму, 48 - Ковачич, 23, Хаверц, 64
"Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Милан" (Италия) 0:4
Голы: Габбия, 39, Леау, 49, Жира, 59 (пен.), Любичич, 69 (пен.)
Группа F
"Селтик" (Шотландия) – "Шахтер" (Украина) 1:1
Голы: Якумакис, 34 - Мудрик, 58
"Лейпциг" (Германия) – "Реал" (Испания) 3:2
Голы: Гвардиол, 13, Нкунку, 18, Вернер, 81 – Винисиус, 44, Родриго, 90+4 (пен.)
Группа G
"Севилья" (Испания) - "Копенгаген" (Дания) 3:0
Голы: Эн Несири, 61, Иско, 88, Монтьель, 90+2
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Манчестер Сити" (Англия) 0:0
Группа H
ПСЖ (Франция) – "Маккаби" (Хайфа, Израиль) 7:2
Голы: Месси, 19, 44, Мбаппе, 32, 64, Неймар, 35, Голдберг (авт.), 67, Соллер, 84
"Бенфика" (Португалия) – "Ювентус" (Италия) 4:3
Голы: Силва, 17, Ж. Мариу, 28, Р. Силва, 35, 50 – Кин, 21, Милик, 77, Маккенни, 79
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25 октября в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком".
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Итальянский "Милан" разгромно победил загребское "Динамо".
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