Лига чемпионов: результаты всех матчей 2-го квалификационного раунда
Во вторник, 1 августа, определились четыре участника третьего отборочного раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
"Днепр-1" в Афинах сыграл вничью 2:2 с греческим "Панатинаикосом" и из-за поражения в первой игре 1:3 вылетел из турнира. Команда Александра Кучера продолжит выступления в Лиге Европы, где в третьем отборочном круге встретится с чешской "Славией".
На групповом этапе ЛЧ Украину будет представлять победитель премьер-лиги "Шахтер".
Результат
Лига чемпионов
2-й квалификационный раунд. Повторные матчи
1 августа
"Панатинаикос" (Греция) – "Днепр-1" (Украина) 2:2 (первая игра – 3:1)
Голы : Шпорар, 15, 7 - Довбык, 24, Сарапий, 54
Удаление : Танчик, 75 ("Днепр-1")
БАТЭ (Беларусь) – "Арис" (Кипр) 3:5 (2:6)
Голы : Громыко, 15, Мартынов, 48, Лаптев, 90+3 (пен.) - Бабика, 8, Гомис, 26, Говорю, 35, Бенгтссон, 56, Степинские, 74
"Олимпия" (Словения) - "Лудогорец" (Болгария) 2:1 (1:1)
Голы : Элсник, 18, 90+2 - Десподов, 15
Удаление : Сон, 83 ("Лудогорец")
Нереализованный пенальти : Десподов, 90+11
"Слован" (Словакия) - "Зрински" (Босния и Герцеговина) 2:2 (1:0)
Голы : Чаврич, 5, Зуберу, 66 - Баришич, 75, Иванчич, 90+3
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.86
Покупка 36.86Продажа 37.55
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное