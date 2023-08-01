Об этом сообщает Эспрессо.TV.

"Днепр-1" в Афинах сыграл вничью 2:2 с греческим "Панатинаикосом" и из-за поражения в первой игре 1:3 вылетел из турнира. Команда Александра Кучера продолжит выступления в Лиге Европы, где в третьем отборочном круге встретится с чешской "Славией".

На групповом этапе ЛЧ Украину будет представлять победитель премьер-лиги "Шахтер".

Результат

Лига чемпионов

2-й квалификационный раунд. Повторные матчи

1 августа

"Панатинаикос" (Греция) – "Днепр-1" (Украина) 2:2 (первая игра – 3:1)

Голы : Шпорар, 15, 7 - Довбык, 24, Сарапий, 54

Удаление : Танчик, 75 ("Днепр-1")

БАТЭ (Беларусь) – "Арис" (Кипр) 3:5 (2:6)

Голы : Громыко, 15, Мартынов, 48, Лаптев, 90+3 (пен.) - Бабика, 8, Гомис, 26, Говорю, 35, Бенгтссон, 56, Степинские, 74

"Олимпия" (Словения) - "Лудогорец" (Болгария) 2:1 (1:1)

Голы : Элсник, 18, 90+2 - Десподов, 15

Удаление : Сон, 83 ("Лудогорец")

Нереализованный пенальти : Десподов, 90+11

"Слован" (Словакия) - "Зрински" (Босния и Герцеговина) 2:2 (1:0)

Голы : Чаврич, 5, Зуберу, 66 - Баришич, 75, Иванчич, 90+3