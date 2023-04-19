Лига чемпионов: результаты всех матчей 18 апреля
Во вторник, 18 апреля, определились два первых полуфиналиста Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В полуфинале Лиги чемпионов "Реал" встретится с победителем матча "Ман Сити" – "Бавария". "Милан" ждет поединок против лучшего из пары "Интер" - "Бенфика".
Лига чемпионов
Четвертьфинал. Второй матч
18 апреля
"Челси" (Англия) – "Реал" (Испания) 0:2
Голы: Родриго, 58, 80
Первый матч – 0:2
"Наполи" (Италия) - "Милан" (Италия) 1:1
Голы: Осимхен, 90+3 - Жира, 43
Первый матч – 0:1
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