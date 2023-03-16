Лига чемпионов: результаты всех матчей 15 марта

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На минувшей неделе в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли лондонский "Челси", португальская "Бенфика", итальянский "Милан" и мюнхенская "Бавария".

После матчей вторника, 14 марта, в следующий раунд прошли английский "Манчестер Сити" и миланский "Интер". Сегодня последние путевки в четвертьфинал оформили мадридский "Реал" и итальянский "Наполи".

Жеребьевка четвертьфинала состоится 17 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

15 марта

"Реал" (Испания) – "Ливерпуль" (Англия) 1:0

Гол: Бензема, 79

Первый матч – 5:2

"Наполи" (Италия) - "Айнтрахт" (Германия) 3:0

Голы: Осимхен, 45+2, 52, Зелинские, 64 (пен.)

Первый матч – 2:0