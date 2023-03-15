Лига чемпионов: результаты всех матчей 14 марта
Во вторник, 14 марта, были сыграны еще два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На минувшей неделе в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли лондонский "Челси", португальская "Бенфика", итальянский "Милан" и мюнхенская "Бавария".
Жеребьевка четвертьфинала состоится 17 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала
14 марта
"Порту" (Португалия) – "Интер" (Италия) 0:0
Первый матч – 0:1
"Манчестер Сити" (Англия) – "Лейпциг" (Германия) 7:0
Голы: Холланд, 22 (пен.), 24, 45+2, 53, 57, Гюндоган, 49, Де Брюйне, 90+2
Первый матч – 1:1
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