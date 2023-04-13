Лига чемпионов: результаты всех матчей 12 апреля
В среду, 12 апреля, были сыграны два матча четвертьфинала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
Четвертьфинал. Первые матчи
12 апреля
"Реал" (Испания) - "Челси" (Англия) 2:0
Голы: Бензема, 22, Ассенсио, 74
Удаление: Чилвелл, 59
"Милан" (Италия) - "Наполи" (Италия) 1:0
Гол: Беннасер, 40
Удаление: Замбо Ангисса, 74 (вторая желтая карточка)
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