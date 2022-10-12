Лига чемпионов: результаты всех матчей 11 октября
Во вторник, 11 октября, были сыграны восемь матчей 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
4-й тур
11 октября
Группа E
"Милан" (Италия) - "Челси" (Англия) 2:0
Голы: Жоржиньо, 21 (пен.), Обамеянг, 34
"Динамо" (Хорватия) – "Зальцбург" (Австрия) 1:1
Голы: Любичич, 40 - Зайвальд, 12
Группа F
"Шахтер" (Украина) – "Реал" (Испания) 1:1
Голы: Зубков, 46 - Рюдигер, 90+5
"Селтик" (Шотландия) – "Лейпциг" (Германия) 0:2
Голы: Вернер, 75, Форсберг, 84
Группа G
"Копенгаген" (Дания) – "Манчестер Сити" (Англия) 0:0
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Севилья" (Испания) 1:1
Голы: Беллингем, 35 - Ньянзу, 18
Группа H
"Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Ювентус" (Италия) 2:0
Голы: Ацили, 7, 42
ПСЖ (Франция) – "Бенфика" (Португалия) 1:1
Голы: Мбаппе, 40 (пен.) - Жоау Мариу, 62 (пен.)
- 11 октября "Шахтер" сыграл вничью с "Реалом" в 4 туре Лиги чемпионов.
- В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов лондонский "Челси" победил итальянский "Милан".
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