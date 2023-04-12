Лига чемпионов: результаты всех матчей 11 апреля
Во вторник, 11 апреля, были сыграны стартовые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
Четвертьфинал. Первый матч
11 апреля
"Манчестер Сити" – "Бавария" 3:0
Голы: Родри, 27, Б. Силва, 70, Холланд, 76
"Бенфика" (Португалия) – "Интер" (Италия) 0:2
Голы: Барелла, 51, Лукаку, 82 (пен.)
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.27
Покупка 37.27Продажа 38.08
-
EUR
Покупка 40.23Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное