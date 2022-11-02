Лига чемпионов: результаты всех матчей 1 ноября
Во вторник, 1 ноября, были сыграны 8 матчей заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
6-й тур
1 ноября
Группа A
"Ливерпуль" (Англия) - "Наполи" (Италия) 2:0
Голы: Салах, 85, Нуньес, 90+8
"Рейнджерс" (Шотландия) – "Аякс" (Нидерланды) 1:3
Голы: Тавернье, 87 (пен.) – Бергхюйс, 4, Кудус, 29, Консайсао, 89
Группа B
"Порту" (Португалия) – "Атлетико" (Испания) 2:1
Голы: Тареми, 5, Эустакио, 24
"Байер" (Германия) - "Брюгге" (Бельгия) 0:0
Группа C
"Бавария" (Германия) – "Интер" (Италия) 2:0
Голы: Павар, 32, Чупо-Мотинг, 72
"Виктория" (Плзень, Чехия) - "Барселона" (Испания) 2:4
Голы: Хоры, 51 (пен.), 63 - Алонсо, 6, Торрес, 44, 54, Торре, 75
Группа D
"Спортинг" (Португалия) – "Айнтрахт" (Германия) 1:2
Голы: А. Гомес, 39 - Камада, 62 (пен.), Круг Муани, 72
"Марсель" (Франция) - "Тоттенхэм" (Англия) 1:2
Голы: Мбэмба, 45+2 – Лангле, 54, Хойбьерг, 90+5
- Во вторник, 1 ноября, в центральном матче вечера Лиги чемпионов немецкая "Бавария" оказалась сильнее итальянского "Интера".
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