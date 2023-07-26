Лига чемпионов: результаты первых матчей второго квалификационного раунда
Во вторник, 26 июля, состоялись первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где украинский "Днепр-1" уступил греческому "Панатинаикосу" со счетом 3:1
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лига чемпионов
Квалификаций. 2-й раунд. Первые матчи.
26 июля.
ХИК (Финляндия) – "Мольде" (Норвегия) 1:0
Гол: Кескинен 25
"Жальгирис" (Литва) - "Галатасарай" (Турция) 2:2
Голы: Оевучие 48, Казлаускас 90+2 - Бардакчи 75, Давиршоглу 78
"Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Астана" (Казахстан) 4:0
Голы: Шкипич 36, Иванушец 41, Иванушец 43, Иванушец 54
"Серветт" (Швейцария) – "Генк" (Бельгия) 1:1
Голы: Рулье 78 - Арокодаре 21
"Зринские (Босния и Герцеговина) - "Слован" (Словакия) 0:1
Гол: Зуберу 53
"Брейдаблик" (Ислнадия) - "Копенгаген" (Дания) 0:2
Голы: Ларссон 1, Фальк 32
Кто будет представлять в ЛЧ 2023/24 Украина
Чемпион Украины "Шахтер" в новом сезоне сыграет сразу на групповом раунде главного еврокубка.
"Днепр-1" 25 июля стартовал во 2-м квалификационном раунде, где уступил греческому "Панатинаикосу" со счетом 3:1.
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