Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд. Повторные матчи

15 августа

"Маккаби" (Хайфа, Израиль) – "Слован" (Словакия) 3:1 (первый матч – 2:1)

Голы : Пьерро 29, Саба 45+2, Давид 90+3 - Толич 85

"Арис" (Кипр) - "Ракув" (Польша) 0:1 (1:2)

Гол : Тудор, 49

"Бачка Тополь" (Сербия) - "Брага" (Португалия) 1:4 (0:3)

Голы : Раконяц, 40 - Пицци, 9, Брума, 13, Джало, 16, Аль Мусрати, 20

"Галатасарай" (Турция) – "Олимпия" (Словения) 1:0 (3:0)

Гол : Икарди, 24

Удаление , Торрейра, 65 ("Галатасарай")

"Мольде" (Норвегия) - "Класвик" (Фарерские острова) 2:0 (доб. время) (1:2)

Голы : Эриксен, 17, Линнес, 112

"Спарта" (Чехия) – "Копенгаген" (Дания) 3:3 (2:4 – по пен.) (0:0)

Голы: Бирманчевич, 80, Лачи, 105, Олантунджи, 107 - Ларссон, 1, Клаэссон, 105+2, 112

Первый матч

"Динамо" (Хорватия) – АЕК (Греция) 1:2

Голы : Булат, 39 - Цубер, 59, Галанопулос, 90

Когда в Лиге чемпионов стартует "Шахтер"

Украину на групповом раунде Лиги чемпионов 2023/24 будет представлять "Шахтер". "Днепр-1" не смог преодолеть квалификацию турнира и во втором отборочном раунде уступил греческому "Панатинаикосу" - 1:3, 2:2 .