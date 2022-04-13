Лига чемпионов: результаты матчей вторника

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Лига чемпионов



Четвертьфинал



12 апреля



"Реал" (Испания) – "Челси" (Англия) 2:3 (Первый матч – 3:1)



Голы: Родриго, 80, Бензема, 96 – Маунт, 15, Рюдигер, 51, Вернер, 75

⏰ RESULTS ⏰



Best sport there is. Confirmed.



???? Substitute Chukwueze sends Villarreal к semi-finals 2-1 on aggregate

???? Benzema скоро в extra time to eliminate holders Chelsea 5-4 on aggregate



Who impressed? ???? #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 12 апреля 2022

12 апреля в 1/4 финала Лиги чемпионов испанский"Вильярреал" прошел немецкую "Баварию".

В ответном матче Лиги чемпионов мадридский "Реал" проиграл лондонскому "Челси" , но вышел в полуфинал турнира.

Левандовски, 52 – Чуквуэзе, 87

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