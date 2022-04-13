Лига чемпионов: результаты матчей вторника
Вечером 12 апреля были сыграны ответные матчи 1/4 финала ЛЧ, где места в полуфинале забронировали испанские "Реал" и "Вильярреал"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лига чемпионов
Четвертьфинал
12 апреля
"Реал" (Испания) – "Челси" (Англия) 2:3 (Первый матч – 3:1)
Голы: Родриго, 80, Бензема, 96 – Маунт, 15, Рюдигер, 51, Вернер, 75
"Бавария" (Германия) – "Вильярреал" (Испания) 1:1 (Первый матч – 0:1)
Голы: Левандовски, 52 – Чуквуэзе, 87
- 12 апреля в 1/4 финала Лиги чемпионов испанский"Вильярреал" прошел немецкую "Баварию".
- В ответном матче Лиги чемпионов мадридский "Реал" проиграл лондонскому "Челси" , но вышел в полуфинал турнира.
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