Лига чемпионов: результаты матчей вторника
Во вторник, 5 апреля, были сыграны два четвертьфинальных матча Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лига чемпионов
Четвертьфинал
5 апреля
"Манчестер Сити" (Англия) – "Атлетико" (Испания) 0:1
Гол: Де Брюйне, 70
"Бенфика" (Португалия) – "Ливерпуль" (Англия) 1:3
Голы: Нуньес, 49 – Конате, 17, Мане, 34, Л. Диас, 87
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