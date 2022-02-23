Лига чемпионов: результаты матчей вторника
Во вторник, 22 февраля, продолжились матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лига чемпионов
1/8 финала
22 февраля
"Вильярреал" (Испания) – "Ювентус" (Италия) 1:1
Голы: Парехо, 66 – Влахович, 1
"Челси" (Англия) – "Лилль" (Франция) 2:0
Голы: Хаверц, 8, Пулишич, 63
- 22 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский "Челси" победил французский "Лилль" .
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